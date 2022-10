Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tous les chiffres du Covid sont en hausse. Les cas positifs augmentent lentement mais sûrement en région bruxelloise pour atteindre les 1.350 nouvelles contaminations la semaine passée (on en avait comptabilisé 897 fin août). « On est dans la tendance nationale avec une augmentation de 25 % pour Bruxelles et 26 % en Belgique », déclare France Dammel, porte-parole de la Cocom.

Le constat n’est pas le même au niveau des hôpitaux. « Bruxelles connaît une forte augmentation des hospitalisations avec 161 personnes sur les sept derniers jours. Cela représente une augmentation de 51 % par rapport à la semaine précédente. C’est plus que la hausse nationale qui se chiffre à 28 % », pointe la porte-parole. « L’augmentation est forte mais cela reste maîtrisable. Le pic n’est pas encore là, il est attendu pour la deuxième quinzaine d’octobre. »