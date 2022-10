Benjamin, 8 ans, le plus grand fan de la Stib, lui écrit une lettre pour améliorer le réseau: «Je voudrais vous proposer les lignes suivantes»

C’est un courrier peu habituel que la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) a reçu la semaine dernière. Bien plus qu’un simple courrier, l’enveloppe contenait en réalité 22 pages.

Sur la première d’entre elles, avec une écriture d’enfant, on peut y lire : « Bonjour, je m’appelle Benjamin et j’ai 8 ans. J’aime beaucoup la Stib et je voudrais vous proposer les lignes suivantes. »