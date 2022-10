Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’e-sport est de plus en plus populaire chez nous. Vendredi dernier, l’éditeur de jeux vidéo EA Sports a lancé la dernière version de son jeu de football FIFA23, provoquant immédiatement un raz-de-marée dans les magasins.

Afin de profiter de l’engouement de l’e-sport et de FIFA23 en Belgique, le manager général de Gameo Europe Laurent Allardin a décidé de créer un tournoi FIFA23. « Nous avons voulu profiter de ce lancement et de l’engouement autour de ce jeu pour créer un tournoi exceptionnel afin d’amplifier la notoriété de nos partenaires comme Logitech, Sony et Bandai », explique-t-il.