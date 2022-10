Deux radars tronçons viennent d’être mis en service, à Hensies et entre Thulin et Quiévrain

En début de semaine, nous vous annoncions que les huit radars tronçons prévus sur des routes régionales de Mons-Borinage étaient opérationnels mais qu’ils ne flashaient pas encore. Il manquait notamment des panneaux de prévention annonçant leur présence.

Deux d’entre eux viennent d’être homologués et flashent désormais les automobilistes trop rapides. Les radars situés sur la RN552 à Hensies et sur la RN51 entre Thulin et Quiévrain sont entrés en fonction ce mardi.