Découvrez les coulisses de la franc-maçonnerie au MUMONS dans une nouvelle exposition

Depuis la nuit des temps, hommes et femmes se rassemblent pour échanger, se nourrir, se protéger, philosopher et même conspirer. Appartenir à un groupe est rassurant. Un groupe qui agit discrètement voire clandestinement…

L’exposition « Franc-maçonnerie, en toute discrétion » révélera les mythes, légendes et mystères qui planent autour de cette association (discrète, mais pas secrète !) et dissipera tout le flou pour satisfaire votre curiosité.

C’est le cas des francs-maçons. Et c’est pourquoi ils sont l’objet de nombreux fantasmes tant elle semble entourée de mystères. Mais au fond, que connaissons-nous de leur obédience ? Quelle est sa nature profonde ? Quelle empreinte laisse-t-elle au cœur de la société ? Qui sont les francs-maçons ? Et enfin, peut-on dire qu’ils dirigent le monde ?

Depuis les origines

On remontera le temps pour vous faire découvrir les origines de la franc-maçonnerie, depuis les chantiers des cathédrales jusqu’à sa déclaration officielle en 1717. Mythes, légendes et symboles permettront de lever le voile sur la franc-maçonnerie et sur les francs-maçons. Valeurs, organisation interne, cérémonies, décorum et temples seront abordés tant au travers d’archives historiques, objets usuels, reconstitution que de véritables œuvres artistiques. Des témoignages de francs-maçons, déçus ou convaincus, permettront de nuancer les propos.