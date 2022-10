Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On le raterait presque si la rangée de vélos et l’étendard ne l’indiquaient pas. Le nouveau magasin de l’enseigne Morning Cycles est minuscule. Il a ouvert il y a deux semaines, lors de la semaine de la mobilité à Bruxelles. L’emplacement choisi est stratégique, avenue des Arts, devant une des pistes cyclables les plus fréquentées de la capitale. « On essaie de lancer avec dynamisme le nouveau point de vente de Madou », explique Pascal Govaerts d’une voix enthousiaste. Ce pur passionné de vélos est le gérant du nouveau magasin. Avec ses coéquipiers, Rik et Sylvain, ils s’occupent de la vente de vélos et d’accessoires mais pas seulement : « Nous offrons aussi un service de réparation, d’entretien et de transformation ».

C.D.

Être au plus proche de la clientèle

Le magasin situé quartier Madou est le quatrième de l’enseigne et le plus petit, une volonté de la part des gérants. « La taille de notre magasin est volontairement réduite et il est situé proche des gens », explique Pascal. Misant sur le contact humain, le magasin se veut aux antipodes des grandes enseignes d’articles de sport.