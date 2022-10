Art on Paper, le salon international du dessin contemporain à Bruxelles

Devenu rendez-vous incontournable du dessin contemporain, Art on Paper célèbre chaque année la qualité et la diversité de cet art aux diverses facettes à travers un programme riche et varié. Pour ce faire, le bâtiment Vanderborght à Bruxelles, comptant pas moins de 5 étages, offre un cadre unique et spacieux pour une édition qui s’annonce exceptionnelle. Outre la foire, à laquelle participent quelque 45 galeries de Belgique et d’Europe, le salon vivra au rythme de nombreuses activités : ateliers, visites guidées, conférences, performances, entretiens et d’autres surprises y seront organisés pendant les quatre jours. « Un dessin reflète la spontanéité de la pensée créative et montre en même temps que la créativité est toujours un processus. Un intérêt accru pour l’art du dessin génère donc naturellement une meilleure compréhension de la production artistique en général », explique Joost Declercq, directeur artistique du salon.

Contrairement à d’autres pratiques artistiques, le dessin n’est pas limité par un canon contraignant. Art on Paper souhaite refléter cette liberté créative en réunissant un maximum de dessinateurs témoignant de la large palette de possibilités artistiques et esthétiques de cette discipline. À cet effet, Art on Paper travaille en partenariat avec de grandes institutions culturelles bruxelloises, comme le Botanique.

« Revaloriser cette pratique » Ce dernier présentera au rez-de-chaussée de l’Espace Vanderborght une avant-première de son exposition Every Minute Is Lettered, prévue en 2023, avec des œuvres de Boris Thiébaut. Une exposition présentera des œuvres de Sarah Minutillo, lauréate de l’Eeckman Art Prize, décerné cette année pour la cinquième fois. La librairie indépendante Peinture Fraîche installera un pop-up store et organisera une soirée de présentation de la monographie consacrée à l’artiste belge Stéphane Mandelbaum.

Le cinquième étage accueillera quant à lui un pop-up de l’espace de coworking Cloud Seven. En outre, le ticket d’entrée pour Art on Paper donne accès à de nombreux ateliers et visites guidées, ainsi qu’à des conférences, des performances et des entretiens. Et pour se remettre de tant de beauté, on pourra se rendre au rooftop bar, avec vue sur le centre de Bruxelles.