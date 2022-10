Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De nombreux indépendants dans l’Horeca font face à des factures d’énergie exorbitantes. C’est le cas de Nicolas Dangriaux. Depuis le 1er novembre 2021, il est à la tête de la friterie « D’une frite à l’autre ». Après huit mois d’exploitation de sa friterie, on lui réclame 7.500 € de facture d’énergie. Pourtant, en prévision, il avait déjà augmenté son acompte mensuel. Changer de fournisseur n’est pas possible non plus : on lui réclame une somme ahurissante !

Nicolas ne s’attendait pas à recevoir une telle facture lorsqu’il a repris la friterie. « La situation est très difficile. L’ancien patron avait un contrat d’énergie chez Total. C’était l’un des fournisseurs les plus chers donc je suis passé chez Engie. J’ai signé un contrat d’un an. J’ai augmenté moi-même l’acompte mensuel pour me prémunir d’éventuelles augmentations. Finalement, c’est insuffisant. Pour huit mois, j’ai reçu une facture de 7.500 €. Pour une friterie, un petit commerce, c’est impayable. Sur un an, ça fait environ 12.000 €. »

Cela fait 8 mois que Nicolas a repris la friterie. - T.D.