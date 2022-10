Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mohamed, 18 ans, sous stupéfiant(s), s’est fait repérer jeudi dernier, vers 17 heures, au volant d’une Renault Mégane décapotable volée, par une patrouille de la police locale de Bruxelles Midi tandis qu’il faisait du « rodéo » sur l’avenue Besme, à Forest. Le jeune chauffard n’a pas obtempéré aux injonctions des intervenants et une course-poursuite s’est enclenchée jusqu’à la chaussée d’Alsemberg, à hauteur du carrefour formé avec la rue des Cottages, à Uccle, c’est-à-dire un peu plus d’un kilomètre plus loin, où il a provoqué un effroyable crash.