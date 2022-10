Braga sait à quoi s’attendre en Europa League: «On sait de quoi l’Union est capable» (vidéos)

« Nous savons de quoi elle est capable. Elle sort d’une grande saison au terme de laquelle elle s’est qualifiée pour les tours préliminaires de la Ligue des champions. Et elle est à nouveau en forme cette année. »

Pour autant, le Sporting Braga abordera cette rencontre avec ambition. Et avec un sentiment de revanche. Car, ce week-end, les Rouge et Blanc se sont lourdement inclinés face à Porto (4-1). Une défaite qui est venue mettre un terme à une série de huit victoires consécutives. « On a bien travaillé cette semaine. », a expliqué le capitaine Ricardo Horta, meilleur buteur de l’histoire du club. « On a à cœur de réagir pour retrouver le chemin du succès. »

D’autant que les Portugais ambitionnent la première place du groupe (qu’ils se partagent actuellement avec l’Union). « On va tout donner pour prendre les trois points, même si on s’attend à un match très compliqué face à une équipe compétitive. »