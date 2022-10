Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans un parc Astrid sold out, les supporters anderlechtois qui auront réussi l’exploit d’arriver dans les temps jeudi – l’UEFA exige que l’hommage soit effectué à 18h35 au plus tard – seront au moins certains de vibrer. À l’heure de célébrer les anciens Arie Haan, Michel Lomme, Jean Thissen, Michel De Groote et Peter Ressel pour leur victoire historique contre West Ham (4-2) lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe 1976, ils pourront également exprimer toute leur admiration à l’égard du champion du monde Remco Evenepoel.