Malgré le beau parcours de l’Union en Europa League, Karel Geraerts veut rester prudent: «Rien ne sera décidé ce jeudi»

« Je suis sûr qu’après le match de demain (NDLR : de ce jeudi soir donc), rien ne sera décidé », tempère-t-il. « Car il restera encore trois rencontres à disputer ensuite. Évidemment, il s’agit d’un match important pour nos deux clubs. Mais je le répète, la décision ne tombera pas à l’issue de ce match. C’est certain. »

Karel Geraerts et son staff ne seront pas non plus pris au dépourvu à la « Pedreira », le surnom de ce stade de Braga construit dans la roche à l’occasion de l’Euro 2004 (et où entre 15.000 à 18.000 des 30.000 places seront occupées ce jeudi soir). Car ils ont décortiqué avec attention le jeu de cette formation portugaise. « Braga est une équipe qui joue bien au foot, qui possède de la vitesse et de la technique, ainsi que de très bons joueurs. Ce club est deuxième de D1 portugaise (NDLR : à trois points de Benfica). Il a une grande histoire et l’habitude d’aller loin en coupe d’Europe. Il est favori, d’autant qu’il possède plus d’expérience que nous. Alors que, de notre côté, il s’agit d’une découverte. »

« Il s’agira d’être à la hauteur »

Mais l’Union, même dénuée de cette fameuse expérience, a déjà démontré qu’elle était capable d’effectuer de grandes choses sur le Vieux Continent. De plus, elle aborde cette rencontre en confiance, sortant de trois victoires consécutives (deux en championnat et une en Europa League). Alors qu’à l’inverse, Braga a subi son premier revers de la saison le week-end dernier à Porto. « Mais je ne pense pas que cette défaite va perturber notre adversaire », coupe Karel Geraerts. « Braga sait comment gérer ce genre de situation et voudra le montrer à ses fans. Il s’agira dès lors pour nous d’être à la hauteur. »

L’Union voudra également se rappeler aux bons souvenirs… du Sporting du Portugal. Club qu’elle avait affronté en Algarve dans le courant du mois de juillet dernier en match amical. Une rencontre lors de laquelle les Saint-Gillois avaient partagé l’enjeu (1-1) face à des Lisboètes qui, pour l’occasion, entamaient leur préparation. « Ce fut une bonne chose car on a pu se frotter à la culture portugaise. On a appris beaucoup de choses lors de ce déplacement. Mais entre un match amical et une rencontre de coupe d’Europe, les intentions sur la pelouse sont totalement différentes. »