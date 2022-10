L’Union Saint-Gilloise vise un 9/9, Anderlecht et La Gantoise comptent sur l’Europe pour un déclic

Après le Club Bruges en Ligue des Champions, l’Union Saint-Gilloise peut devenir jeudi, à Braga, en Europa League, le second club belge à signer un 9/9 sur la scène européenne cette saison, et ainsi faire un grand pas vers un hiver européen au chaud. En Conference League, Anderlecht reçoit West Ham tandis que La Gantoise accueille Djurgarden.

L’Union rendra visite à Braga (21h00) dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de l’Europa League. Les Bruxellois et les Portugais trônent en tête du groupe D avec 6 points chacun.

Après des victoires à l’Union Berlin (0-1) et face à Malmö (3-2), les troupes de Karel Geraerts ont l’occasion de s’isoler en tête du groupe face au 3e du championnat portugais.

Anderlecht affiche un 4/6

En Conference League, Anderlecht/West Ham rappellera de bons souvenirs aux plus anciens supporters mauves et blancs puisqu’il s’agit du remake de la finale de la Coupe des Coupes 1976, qui avait vu le Sporting devenir le premier club belge à remporter une Coupe d’Europe en s’imposant 4-2.

Lors de cette saison européenne, Anderlecht affiche un bilan de 4 points sur 6, décrochés face à Silkeborg (1-0) et au FCSB à Bucarest (0-0). Les Mauves pointent au 2e rang du groupe B derrière les ’Hammers’, auteurs d’un 6/6, et devant le FCSB (1) et Silkeborg (0).

La Gantoise, qui recevra Djugarden jeudi soir (21h) partage la tête du groupe F avec son rival du soir, leader du championnat suédois. Les deux équipes comptent chacune 4 points et devancent Molde (1) et Shamrock Rovers (1).

Pour Anderlecht et La Gantoise, l’Europe peut servir de déclic après un début de saison difficile en championnat, où ils pointent respectivement à la 10e place et à la 9e place.