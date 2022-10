Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deux mandats de chef de corps, c’est le maximum pour un magistrat. Et c’est le moment pour Charles-Éric Clesse de quitter ses fonctions : « C’est un peu dommage comme système… Et comme la plupart des mandats ont été renouvelés en même temps, c’est un peu la période du grand jeu des chaises musicales », sourit-il.

Lui qui est déjà professeur à l’ULB, il part pour l’Institut de formation judiciaire à Bruxelles : « J’adore l’enseignement et former les magistrats et les juristes à ce qui les attend sur le terrain, c’est fondamental. L’université n’y prépare pas ». Du coup, il a dû organiser son départ de son bureau au palais du verre à Charleroi en catastrophe : « On m’a appris, il y a quelques jours à peine, que ma nomination serait publiée au Moniteur ce 7 octobre et qu’elle était effective immédiatement ». Du coup, il laisse la « boutique » à Sophie Salens qui fera fonction d’auditeur d’ici la nomination de son successeur.