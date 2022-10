La zone de basses émissions de Bruxelles contribue à améliorer la qualité de l’air

Depuis le lancement de la LEZ en 2018, la part des véhicules diesel Euro 4 (interdits à partir de 2022), a fortement diminué. Elle est passée de 14% au troisième trimestre 2018 à 3% au début de l’année, soit une diminution d’environ 78%. Cette génération de diesel était la dernière à ne pas devoir être équipée d’un filtre à particules et polluait donc davantage que les autres, rappelle Bruxelles-Environnement.

La LEZ concourt dès lors à préserver la santé de la population. En effet, selon l’Agence européenne de l’Environnement, la pollution de l’air cause chaque année 9.000 décès prématurés en Belgique, dont environ 1.000 rien qu’à Bruxelles, et le transport routier est l’un des principaux responsables des émissions de polluants atmosphériques en région bruxelloise.

Globalement, la part de voitures diesel est passée sous les 40% en 2022 alors qu’elle était de 62% avant la création de la LEZ. Cette diminution s’effectue au profit des véhicules essence, hybrides et électriques. Environ 50% des voitures circulant en Région bruxelloise roulent à l’essence, près de 8% sont des hybrides et un peu plus de 1% des électriques.