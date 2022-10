Molenbeek: ouverture officielle de la crèche et de l’école fondamentale Go! Campus Ulens

Ce campus est adjacent à l’ancienne fonderie de poêles Nestor Martin, qui a été transformée en un projet résidentiel avec de grands espaces extérieurs privés et verts. La nouvelle école peut accueillir 440 élèves et la crèche 72 enfants. Le nouveau bâtiment est le résultat d’un cofinancement de la Commission communautaire flamande (VGC), du Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (Fonds d’infrastructure flamand pour les affaires personnelles (VIPA), de GO ! et de la commune de Molenbeek avec des fonds FEDER pour un total d’environ 10 millions d’euros.

L’inauguration s’est déroulée en présence du ministre bruxellois Sven Gatz, responsable de l’enseignement et de la construction d’écoles au sein de la VGC, d’Elke Van den Brandt, présidente du collège de la VGC et responsable du budget, du bien-être, de la santé, de la famille et de la politique des villes, de la bourgmestre Catherine Moureaux, de l’échevin de l’enseignement néerlandophone Jef Van Damme et du directeur adjoint de GO ! Koen Pelleriaux.