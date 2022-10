Auderghem: les marchés Bio The Barn font appel au crowdlending pour leur expansion et recherchent 150.000 euros

« The Barn Bio Market » a été fondé en 2017 par les amis Julien de Brouwer et Quentin Labrique pour rendre l’alimentation bio plus accessible. Le groupe compte à présent 6 établissements dont 5 à Bruxelles et un à Anvers. Les points de vente The Barn se définissent comme des marchés couverts proposant 500 références de produits bios, locaux et durables respectant chacun de nombreux critères de sélection dont la préservation des sols et une empreinte carbone neutre. Le succès est immédiat et le groupe enregistre une croissance chaque année. Aujourd’hui, l’enseigne réalise environ 20 millions d’euros de chiffre d’affaires chaque année et emploie 140 personnes.

« C’est notre positionnement qui fait notre succès. Chez nous, se nourrir avec des produits Bio ne coûte pas plus cher ! Nos prix sont accessibles à tous. Nous y arrivons car nous avons fait le choix de limiter notre gamme à 500 produits quand nos confrères du marché en proposent de 5.000 à 25.000. Nous faisons ainsi plus de volume et pouvons négocier nos prix avec notre cinquantaine de producteurs. Nos marchés proposent 40 % de fruits et légumes qui sont présentés de façon très « brute ». Cet aménagement en « vrac » nous permet de réduire au maximum les coûts » commente, Julien de Brouwer, co-fondateur de The Barn.