«Hedda», portrait pluriel de femmes au Théâtre National

Le noir se fait, deux actrices passent en coup de vent avant de disparaître. Tout à coup, la scène s’avance pour amener les spectateurs dans les coulisses du théâtre. Aurore Fattier, Sébastien Monfè et Mira Goldwicht réalisent une véritable prouesse technique avec « Hedda ». Cette création très attendue immerge le public dans les derniers jours de répétition de la pièce de théâtre « Hedda Gabler » et propose une mise en abyme de l’œuvre. Laure Stijn (Maud Wyler), metteuse en scène issue d’une famille d’artistes, est aux prises avec l’œuvre d’Ibsen. Progressivement, les souvenirs de sa sœur disparue des années auparavant vont impacter son travail et sa vision de la pièce. D’un côté, sorte de making of aux allures de polar fantastique, on suit les remous du processus de création dans les coulisses du théâtre. De l’autre, une pure fiction, la représentation de pans entiers de « Hedda Gabler » mis en scène et interprétés par le personnage de Laure entouré d’actrices et d’acteurs en costumes, dans le décor de la pièce, le salon de musique.

Au fur et à mesure des répétitions, la raison du suicide d’Hedda taraude Laure Stijn. Entre structure en miroir, lecture contemporaine et esthétique historique de la pièce, Aurore Fattier donne à voir, en confrontant cette histoire à ce qui pourrait être un fait divers contemporain – la disparition d’une jeune actrice et ses répercussions sur ses proches –, toute la différence qui existe entre la violence que subissent les femmes dans le monde réel et la façon dont elle a été idéalisée à travers les monuments culturels érigés par nos pères fondateurs.

Le cinéma s’invite au théâtre avec un décor coulissant et une scène cachée mais filmée. Yoann Blanc, Valentine Gérard, Delphine Bibet, Annah Schaeffer, Fabien Magry, Alexandre Trocki, Carlo Brandt, Fabrice Adde et, en alternance, Lara Ceulemans et Deborah complètent l’équipe incroyable d’actrices et d’acteurs qui doivent composer avec une scénographie impressionnante.

Bien qu’il soit question d’un classique du théâtre, Aurore Fattier, Sébastien Monfè et Mira Goldwicht parviennent à en donner une version moderne. La condition humaine, la place de la femme et le rôle du théâtre sont débattus avec un humour sarcastique qui apporte du rythme.