Mobilité à Bruxelles: la réforme de l’ordonnance taxis entrera en application le 21 octobre

L’ordonnance votée par le parlement bruxellois unifie le secteur taxi. Il y aura un statut de base commun aux services de taxi « de station » et « de rue ». L’arbitrage du numérus clausus fera quant à lui l’objet d’une évaluation tous les deux ans et pour la première fois en 2025.

Le parcours de qualification allégé a été adapté pour répondre à la pénurie de chauffeurs et aux exigences de qualité et de sécurité du métier.

Les chauffeurs LVC et Taxi qui disposent d’une expérience dans l’une des trois Régions (au minimum deux années sur les cinq dernières années) pourront obtenir un certificat de capacité professionnelle.

Une révision de la tarification a été effectuée par rapport à la réalité du marché.

Selon le ministre-président Rudi Vervoort, à l’initiative de la réforme, la suppression du « tarif II » et la transmission du prix de la course avant chaque réservation permettront de mieux protéger l’usager et d’apporter plus de transparence dans la tarification.

Les montants des tarifs taxis suivront l’évolution de l’indice des prix à la consommation à partir du 1er janvier 2024.