Après sept petites journées seulement, Roman Ferber a déjà planté autant de buts (six) pour le Patro Eisden, son nouveau club, que lors de la saison dernière, où il a connu un exercice plutôt mitigé à Mandel. Cet été, l’attaquant carolo avait fait le choix de se lancer un nouveau défi et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il semble déjà totalement épanoui dans son nouvel environnement, lui qui a inscrit ce dimanche à Tirlemont son sixième but de la saison.