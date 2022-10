Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est en 2018 que Sophie Urbain a voulu remettre au goût du jour un concours inventé dans les années 70 par son père, qui fut photographe à Ghlin et à Frameries. C’est ainsi qu’a été lancée la première édition du « plus beau bébé » et du « plus bel enfant de Belgique ».

Après deux années de pause due à la pandémie de Covid, l’élection est à nouveau organisée à la salle l’Etincelle à Maurage (La Louvière), un endroit apprécié par l’organisatrice.

Basé sur la photogénie

Environ 200 enfants ont été sélectionnés pour participer à ce concours de beauté qui n’en a pour ainsi dire que le nom. « Le concours est basé sur la photogénie et non sur la beauté. N’importe quel enfant peut gagner. En outre, si on voit que l’enfant n’aime pas ça, s’il pleure tout le temps ou s’il est poussé par ses parents, on arrête, » souligne Sophie Urbain, organisatrice.