Le Pink Screens Festival se tiendra du 10 au 19 novembre prochain: des films, fictions et documentaires pour réfléchir aux normes

La 21e édition du festival du film queer de Bruxelles Pink Screens organisé par Genres d’à côté et le cinéma Nova aura lieu du 10 au 19 novembre prochain, annoncent jeudi les deux ASBL dans un communiqué. Ce festival présentera plus d’une centaine de films, fictions et documentaires variés mais qui auront en commun la réflexion sur les normes, les angles morts et la diversité LGBTQIA+.

Les œuvres présentées seront issues des quatre coins du monde. On retrouvera notamment à l’affiche «Te llevo conmigo» qui nous emmènera du Mexique jusqu’à la frontière des États-Unis avec des personnes en quête d’une vie meilleure. Le film «Hot my god» taquinera quant à lui l’hypocrisie du clergé dans les pays de l’Est.