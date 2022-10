La Ville de Mons rassemble 10 services communaux dans l’ancienne banque Fortis rénovée par l’UMons

La Générale de Banque, Fortis et maintenant l’UMons : le bâtiment de l’avenue Frère Orban, désormais renommé Rosa Parks, a connu différents occupants. Racheté par l’UMons qui y a investi plus de 9 millions d’euros pour sa rénovation, le bâtiment est désormais transformé en classes, amphithéâtres mais aussi archives et bureaux. Le bâtiment a été rénové par l’UMons. - Ville de Mons

Parmi les 10 étages, deux d’entre eux ne sont pas consacrés aux étudiants : dix services communaux se sont en effet installés aux étages 4 et 5. On y retrouve les services suivants : l’urbanisme, le logement, l’environnement, la cartographie, le développement économique, les événements, les sports, les associations, l’agence immobilière sociale et l’éducation.

Un meilleur accueil. - Ville de Mons Les nouvelles équipes sont installées. - Ville de Mons Lire aussi des-services-communaux-dans-lancienne-banque-fortis-rachetee-par-lumons Un meilleur accueil Concrètement, si vous devez vous rendre dans un de ces services, il faudra donc vous rendre à l’avenue Frère Orban. Désormais, vous serez accueilli dans des locaux plus adaptés, avec notamment un bureau d’accueil, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors. Dix services ont déménagé. - Ville de Mons Des étudiants dans une partie du bâtiment, et des employés de la commune dans l’autre. - Ville de Mons « Une dizaine de services ont à présent emménagé dans l’emblématique bâtiment de la Générale de Banque ce qui permet d’améliorer l’accueil des citoyens et les conditions de travail de nos agents », précise Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons. Tous ces bureaux étaient jusqu’alors éparpillés sur le territoire : ils seront vendus ou rénovés puis loués. Une cité administrative « Aujourd’hui, les services administratifs sont donc concentrés en trois lieux : celui situé avenue Frère Orban, le bâtiment situé à la rue Buisseret (État civil/population, finances) et l’hôtel de Ville », précise le bourgmestre. Avant d’ajouter : « À terme, nous ambitionnons de développer une cité administrative, en cœur de ville, qui rassemblera l’ensemble des services de la Ville de Mons, pour plus d’efficacité et un meilleur service au citoyen. »