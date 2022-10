Le gouvernement bruxellois serait parvenu à un accord sous condition budgétaire pour limiter partiellement l’indexation des loyers

Le gouvernement bruxellois planche actuellement sur l’ajustement du budget de l’année en cours, et sur l’élaboration du budget 2023.

Selon des informations recueillies à bonnes sources, cet accord autoriserait une application à 100% de l’indexation pour les logements disposant d’un certificat de Perfomrance Energétique du Bâtiment (PEB) de catégorie A, B, C, ou D, soit les moins énergivores; et à 50% pour ceux qui sont classés en catégorie E. Il y aurait un blocage total de l’indexation pour les biens classés en catégories F et G.