La démolition de l’AEDEC Hyon a débuté: le site va être reconstruit pour 3,4 millions d’euros

Pour rappel, il s’agit d’un vieux dossier. C’est en avril 2014 que le projet est passé pour la première fois devant le conseil communal. Et en septembre 2021, il est revenu sur la table du conseil. Objectif : tout raser et reconstruire des infrastructures sportives destinées à accueillir les clubs de foot et de tennis de table de l’AEDEC. Les pongistes, qui jouent actuellement dans des locaux à Cuesmes et à Mons, vont pouvoir à terme réintégrer leur site.