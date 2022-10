Un reportage de la RTBF sur une victime des attentats de 2016 ayant été euthanasiée choque sa famille: il aurait été réalisé à l’insu des proches de la jeune femme

La famille de la jeune femme indique ne pas avoir été consultée pour ce reportage et a réagi via son avocat. «La famille émet des réserves sur le respect de la déontologie et de l’éthique. En outre, ce reportage contient plusieurs erreurs fondamentales.» Les proches de cette victime des attentats demandent que leur vie privée et leur tranquillité soient respectées.