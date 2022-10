Nouvelle édition de Samedifference, journée de sensibilisation au handicap à Uccle

Au programme de cette journée : des ateliers de mises en situation pour mieux connaître les réalités et les capacités de la personne en situation de handicap et poser un regard différent sur la déficience. Les ateliers sont accessibles à tous et sont gratuits.

Se déplacer en fauteuil roulant, faire un parcours d’obstacles dans le noir, s'initier de manière ludique à la langue des signes et à la cyclo-danse, réaliser un toast apéritif dans la peau d'une personne déficiente visuelle, participer à un atelier «Bien-être» pour une revalorisation de l’image de soi, s’immerger dans un bar plongé dans l’obscurité totale… Autant d’ateliers ouverts à tous pour permettre à chacun d’appréhender de manière concrète les multiples facettes du handicap, de prendre conscience des problématiques rencontrées au quotidien par les personnes en situation de handicap et d’accepter la différence pour un mieux vivre ensemble. Le tout dans une ambiance musicale, joyeuse et bon enfant.