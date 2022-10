Des formations pour des métiers de la construction qui recrutent: le Forem inaugure son nouveau centre de 12 hectares à Sars-la-Bruyère (vidéo)

Quant à savoir qui peut bénéficier de ces formations, Tamara De Meyere, directrice formation et compétence Hainaut Sud explique : « Du 1er avril au 30 novembre, les formations sont réservées aux demandeurs d’emploi. Ils suivent une « formation métier ». Ils passent 8 à 16 semaines à apprendre à manœuvrer toutes sortes d’engins. Ils n’effectuent pas tous quatre mois de formation. Certains s’arrêtent au premier engin, les mini-pelles. D’autres vont avancer graduellement et monter en tonnage et en puissance. Après leur formation, ils terminent avec un stage en entreprise. On s’adapte aussi au profil de la personne et à son projet professionnel. » Mais les formations ne sont pas réservées qu’aux demandeurs d’emploi.