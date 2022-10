L’école d’ingénieurs de Condorcet à Mons reconnue internationalement

Ces accréditations CTI et EUR-ACE attestent non seulement de la qualité de l’enseignement dispensé mais permettent également à l’école de rejoindre les rangs des bonnes écoles d’ingénieurs européennes bénéficiant d’une reconnaissance internationale. L’école d’ingénieurs de la HEPH – Condorcet regroupe des formations issues de ses départements des sciences et des technologies, et agrobiosciences et chimie.

Les formations concernées dans le département des sciences et des technologies sont :

– Le master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation aérotechnique ;

– Le master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation industrie. Les formations concernées dans le département agrobiosciences et chimie sont : – Le master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie, orientation agronomie ; – Le master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie, orientation bioindustries ; – Le master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie, orientation environnement ; – Le master en sciences de l’ingénieur industriel en biochimie. Quatre axes Quatre axes orientent l’action de l’école d’ingénieurs de la HEPH – Condorcet, à savoir : 1. L’accompagnement des étudiants des premiers jours de leur cursus à leur entrée sur le marché du travail ; 2. Une collaboration étroite avec le monde professionnel lui permettant d’offrir une formation en lien avec les réalités du monde du travail ; 3. Un ancrage territorial fort lui conférant une place incontestable dans les tissus économiques régionaux, national et international ; 4. L’encouragement des initiatives foisonnantes du personnel enseignant et des étudiants. La commission des titres d’ingénieur (CTI) est un organisme indépendant, chargé par la loi française d’évaluer toutes les formations d’ingénieurs, de développer la qualité des formations en vue de leur accréditation, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger. Les accréditations CTI et EUR-ACE marquent ainsi une reconnaissance internationale explicite au regard de standards académiques et professionnels européens. Elles constituent un nouvel atout en termes de possibilités de mobilité internationale accrue des étudiants ingénieurs et d’employabilité des diplômés issus de ces formations, et garantiront l’amélioration continue des formations d’ingénieurs de la Haute école et leur adaptation aux besoins des entreprises et de la société en général.