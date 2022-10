Nathalie, de Boussu, dessine le ruban de l’association Pink Ribbon: «Osons montrer ces bustes non conventionnels!»

À l’occasion de ses 15 ans d’existence, Pink Ribbon a décidé de confier la personnalisation du ruban à une des patientes ou ex-patientes atteintes de ce cancer. Et c’est le design de Nathalie qui a été retenu !

Nathalie Biltresse a terminé sa chimio depuis un peu plus d’un an maintenant. Cette battante boussutoise a survécu à un cancer du sein. Depuis, elle s’implique dans l’ASBL Pink Ribbon Belgium, l’organisation nationale dédiée à la lutte contre le cancer du sein.

Quand elle a vu passer l’appel de Pink Ribbon, Nathalie a eu du mal à̀ contenir sa joie. « J’en avais ras-le-bol des phrases banalisant ce cancer et des injonctions à la reconstruction. J’ai trouvé́ l’inspiration dans des phrases-choc et des illustrations de bustes « abîmés » par la maladie. Le cancer du sein n’est ni honteux, ni contagieux, on reste un bel homme ou une belle femme », explique la Boussutoise.