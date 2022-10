Procès aux Assises de Bruxelles de l’assassinat de Dido: les enquêteurs révèlent que des coups donnés à la victime sont bien visibles sur les images

L’avocat de Daniel Nsumbu, le principal accusé, a demandé aux enquêteurs si les images permettaient de voir que son client a frappé la victime avec la chaussette lestée qu’il tenait à la main. «Non, mais on le voit faire des mouvements avec cette chaussette», a répondu l’une des enquêtrices. Celle-ci et ses collègues ont déclaré que les images laissent voir que Maxime Kacou Koffi a donné deux coups de matraque à la victime et que Johan Bofane a tenté de lui donner un coup de crosse de revolver puis lui a jeté un coup de pied. Elles montrent aussi que Daniel Nsumbu tenait un couteau dans une main et une chaussette lestée de l’autre.

Rappel des faits

Dans ce procès, sept hommes sont accusés d’avoir agressé mortellement Dieudonné Boula, surnommé Dido, le 26 mai 2019 vers 18h30, dans une galerie commerciale du quartier Matonge à Ixelles. Ils sont arrivés sur les lieux des faits à bord de deux véhicules. Dans le premier se trouvaient Daniel Nsumbu, Roger Balaka Wenge et Ngimbi Massamba. Dans le second se trouvaient Maxime Kacou Koffi, Brito Da Silva, Johan Bofane et Adry Nsumbu-Sengele. Des images de caméras de vidéo-surveillance montrent qu’ils se sont entretenus quelques instants, avant de se séparer en deux groupes. Les trois premiers sont entrés dans la galerie via la chaussée d’Ixelles tandis que les quatre autres y sont entrés via le square du Bastion.