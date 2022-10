Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le drame s’est déroulé vendredi 30 septembre dernier, vers 20 h 30, sur le boulevard Lambermont, au niveau du site propre des trams, entre les arrêts Demolder et Paul Brien. Michel Almos, 69 ans, y a été percuté par un tram tandis qu’il sortait le chien de sa compagne, Athos. Athos (« un zinneke type fox-terrier », nous dit un voisin) est passé sous le tram et est décédé sur place, Michel Almos a quant à lui été stabilisé par les secours avant d’être emmené à l’hôpital où il est décédé, entouré de sa famille, le lendemain matin, samedi 1er octobre dernier. D’après les premières constatations, Michel Almos et Athos traversaient les voies de trams à un endroit où cela n’est normalement pas permis et où la visibilité est mauvaise lorsque l’accident s’est produit.

« Sax ténor »

Michel Almos gagnait sa vie en faisant des travaux, entre autres des travaux de plomberie et d’électricité. C’était également un saxophoniste schaerbeekois fort connu et apprécié. Il jouait dans la fanfare « Jour de Fête » aux côtés d’Olivier Deleuze, bourgmestre de Watermael-Boitsfort.