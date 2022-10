Procès des attentats à Bruxelles: les boxes individuels seront aménagés en un espace commun à tous les accusés

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles avait ordonné, le 16 septembre dernier, le démontage des boxes compartimentés et fermés des accusés car ceux-ci violaient, selon elle, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

Le chantier est divisé en plusieurs phases, la salle d’audience sera d’abord débarrassée de ses meubles et câblages afin de faciliter l’accès aux techniciens. Les installations audiovisuelles et technologiques seront ensuite démontées afin d’éviter qu’elles ne subissent d’éventuels dommages. Enfin, les boxes proprement dits seront démantelés et la nouvelle structure pourra être installée.