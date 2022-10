Rejugé à Mons, le trio à la tête d’un vaste trafic de voitures neuves risque jusqu’à 8 ans de prison ferme

Il a requis des peines de huit et sept ans de prison ferme contre les trois hommes considérés comme les preneurs de décision dans le cadre de l’association criminelle décrite par l’accusation. En première instance, les trois hommes avaient écopé de six ans de prison, de cinq ans d’emprisonnement dont quatre ans ferme, et de 50 mois de prison.

Le procureur fédéral a insisté fortement sur le montant des amendes et des confiscations à prononcer contre le trio qui organisait un trafic de voitures neuves, en usant de prête-noms, de faux documents et en n’hésitant pas à corrompre des concessionnaires automobiles.

Plus d’un million d’euros

Les voitures étaient achetées au nom de personnes qui vivent dans des situations précaires sur le plan économique, social et financier, avec de faux documents. Ces voitures sortaient des concessions automobiles sans être payées, et étaient revendues dans la foulée. Le ministère public chiffre l’actif illégal à plus d’un million d’euros, sur une période infractionnelle d’un an.