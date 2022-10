Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Récemment remis d’un poignet cassé, Corentin Delhaye est enfin quitte de cette saison cycliste malchanceuse et très frustrante. « Tout avait bien commencé avec un titre de champion de Belgique en E-Cycling et une bonne préparation, mais par la suite, j’ai eu trois blessures importantes et de nombreux problèmes techniques sur vélo. A la fin de ma dernière revalidation, j’ai participé à une course pour me remettre en forme et j’ai cassé la patte de mon dérailleur dans le final.