Lesfans de futsal vont être servis ce vendredi soir ! Dans la salle omnisports d’Elouges, deux rencontres de Nationale vont se succéder. À 20h, l’équipe de Sainte-Odile Jeunes Dour B, reçoit le MFC Rebecq dans le cadre du second tour de la coupe de Belgique. Seul rescapé des cinq clubs de Mons-Borinage évoluant à l’Union belge, le club dourois défendra fièrement les couleurs de notre région et tentera de se qualifier pour les seizièmes de finale. Et pour se faire, le coach pourra compter sur deux retours de blessure.