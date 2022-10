Hannes Delcroix après la défaite d’Anderlecht contre West Ham: «Le manque d’organisation à la fin nous a coûté cher»

Par Xavier Thirion et X.TH.

Hannes Delcroix pouvait être satisfait de sa rentrée, jeudi soir, à la suite du forfait de dernière minute de Jan Vertonghen pour le duel de Conference League face à West Ham. Mais il ne pouvait cacher sa frustration après le coup de sifflet final qui venait confirmer la défaite 0-1. « Ce n’est jamais évident de remplacer quelqu’un au dernier moment mais en tant que professionnel, il faut être prêt quelles que soient les circonstances et même si on n’a plus joué depuis un moment », soulignait le défenseur anderlechtois après coup.

« Nous pouvons être fiers de notre prestation contre une grosse équipe », poursuit Delcroix. « Collectivement, nous avons répondu aux attentes. Mais, au bout du compte, la déception est encore au rendez-vous comme c’était déjà le cas contre Charleroi. Cela fait le deuxième match d’affilée que nous perdons en méritant au moins un point. Ce qui a fait la différence, cette fois, c’est probablement un manque de concentration dans le dernier quart d’heure. Lorsque West Ham a commencé à mettre la pression, notre organisation n’était plus parfaite. C’est ce manquement qui nous a coûté cher. Nous sommes déçus, mais nous ne baissons pas les bras pour autant. Nous irons à Londres pour tenter de décrocher au moins un point. Il est évident que nous voulons plus que jamais accrocher cette deuxième place et nous qualifier pour la suite de la Conference League. Nous devons puiser dans toutes les bonnes choses de ce jeudi, la confiance pour relever la tête en championnat, dimanche à Malines. »