Le corps de Natacha de Crombrugghe retrouvé au Pérou: l’enquête se poursuit pour savoir si elle est tombée par accident ou s’il s’agit d’un homicide

Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3.000 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule, le 24 janvier vers 05h00, pour aller contempler le canyon de Colca, l’un des plus profonds du monde.

C’est le média péruvien « La Republica » qui, il y a quelques jours, rapportait qu’un corps pouvant correspondre à celui de la jeune Belge, avait été retrouvé. La famille avait, à l’époque, réfuté l’information : « Le soi-disant corps trouvé par des pêcheurs dans la rivière Colca est une mise en scène macabre d’un vieux crâne posé entre deux rochers avec des jambes de bois. La police se rend sur place pour vérifier. Il y a donc peu de chance que ce soit Natacha », pensait alors la famille.

Une semaine plus tard, c’est le journal « El popular » qui expliquait que le corps retrouvé pouvait être celui de la touriste. Dans la foulée, les parents de Natacha avaient indiqué que le corps retrouvé dans le Colca était en cours d’analyse par l’Institut de médecine légale d’Arequipa.

Le test ADN a donc été décisif. Selon les informations du ministère public, les prélèvements effectués sur les parents de Natacha ont été analysés et c’est au niveau du fémur que l’Institut de médecine légale et des sciences médico-légales d’Ayacucho a pu déterminer l’identité de Natacha.

L’enquête se poursuit

« Nous venons de recevoir les résultats des tests ADN, il s’agit bien de notre fille », ont confirmé les parents de la défunte à Belga. « L’enquête policière se poursuit pour déterminer si Natacha est tombée par accident dans la rivière lors de son trek dans le canyon de Colca le 24 janvier dernier ou s’il s’agit d’un homicide. »

« Les investigations sont en cours et il n’est pas encore possible de déterminer s’il s’agit d’un homicide ou si le décès est dû à un accident (…). La procédure se poursuit et lorsqu’un résultat sera obtenu, la presse en sera informée », a précisé la procureure Maria Lozada, aux médias lors d’une conférence de presse virtuelle.