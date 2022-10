Karel Geraerts ravi après la victoire en fin de rencontre de l’Union: «L’un des plus beaux souvenirs pour nous»

Karel Geraerts était forcément un entraîneur ravi après la victoire acquise in extremis par l’Union Saint-Gilloise sur le terrain de Braga jeudi lors de la 3e journée d’Europa League. «C’est l’un des plus beaux souvenirs pour nous, surtout si on regarde le scénario de ce match», a dit le coach bruxellois au micro de la RTBF.

En effet, l’Union, menée après un goal encaissé en début de seconde mi-temps, a inversé la tendance grâce à un doublé tardif de Gustav Nilsson, monté au jeu à la 83e minute. «La première mi-temps a été très fermée puis nous prenons ce premier but rapidement après la pause. Ce n’était évidemment pas idéal mais nous avons continué à jouer après. Nous avons provoqué beaucoup de mouvements et créé des occasions, que nous n’avons pas mises au fond. Puis Gustav nous a bien aidés», a souri Geraerts.

«Après le but portugais, mes joueurs ont commencé à jouer. Cette ouverture du score nous a finalement aidés car Braga a arrêté de jouer, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes restés patients», s’est félicité Geraerts.

L’Union continue donc son sans-faute et occupe la tête de son groupe avec 9 points sur 9. Braga (6), l’Union Berlin (3) et Malmö (0) suivent. La RUSG accueillera Braga jeudi prochain à Den Dreef (18h45).