Suite à la relégation de son équipe A en P4, et de l’exode massif qui a suivi, Wasmes s’attendait à vivre une saison de transition, de reconstruction, avant de pouvoir se montrer à nouveau ambitieux. C’est bel et bien le cas… sauf que sa surprenante et jeune équipe B trône en tête de l’autre série de P4, en compagnie d’Hensies B, à tel point qu’on pourrait croire à un « switch » entre les deux formations, ce qui n’est absolument pas le cas. « Pas du tout ! », confirme Salvatore Frisa, le CQ du club.