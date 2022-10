Cédric est à bout: «En deux semaines, j’ai eu 15 contraventions. Je vous laisse faire le calcul…»

La circulation dans Bruxelles et le stationnement dans la capitale font énormément parler ces dernières semaines, notamment depuis la mise en place du plan Good Move. Cédric, couvreur à Tubize, n’est pas directement impacté par le nouveau plan de circulation mais, auprès de nos confrères de RTL Info, il a voulu dénoncer… le comportement des scan-cars qui circulent en région bruxelloise. Ces voitures sillonnent les rues de la capitale de l’Europe afin de sanctionner les voitures garées qui n’ont pas payé leur stationnement. Le problème, c’est qu’avec sa société, ses nombreuses camionnettes sont souvent amenées à s’arrêter dans Bruxelles. Et les scan-cars ne tiennent pas comptent des réservations qui ont été préalablement réalisées et payées par Cédric et ses équipes : « En général, on doit effectuer une réservation pour avoir une place de parking attitrée. C’est nécessaire, parce que certains chantiers s’étendent sur plusieurs jours », explique-t-il auprès de nos confrères.

Des réservations qui lui coûtent parfois très chères : « J’ai un confrère qui est à 3500 euros d’emplacement, c’est dramatique ce qui se passe à Bruxelles… ». Du coup, les amendes reçues à cause des scan-cars lui font d’autant plus mal : « En deux semaines, j’ai eu 15 contraventions. Je vous laisse faire le calcul… En plus du coût complètement injustifié ça me prend également de mon temps. On n’a vraiment pas besoin de ça »

Pour chaque contravention, Cédric doit donc faire des demandes d’annulation avec les preuves qu’il a payé. Si Bruxelles représente une part importante de son marché, il évite donc de plus en plus la capitale. « C’est déjà la guerre au niveau du stationnement, alors si maintenant on doit prendre le temps de tout justifier. C’est infernal ».