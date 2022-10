Saint-Josse installe un coin bébé à la maison communale

Un coin bébé sera aménagé au sein de la maison communale de Saint-Josse afin d’accueillir les parents souhaitant nourrir leur enfant. Ce coin bébé sera situé au rez-de-chaussée et sera équipé d’un four à micro-onde, d’un chauffe-biberon et d’une chaise adaptée à l’allaitement. Il sera accessible au grand public et aux travailleuses qui bénéficient d’une pause allaitement.

« Cet aménagement s’inscrit dans notre philosophie de bien accueillir tous ceux qui se présentent à l’administration, en ce compris les familles et les tout-petits. Les travaux sont en cours et nous envisageons un accès dès la fin du mois. À travers cet espace coloré, petit mais fonctionnel, nous voulons démontrer que réunir les conditions pour bien accueillir les parents qui doivent nourrir leur enfant est avant tout une question de volonté. Offrir ce type de service devrait faire partie de notre réflexion au quotidien pour faciliter la vie des familles », commente le bourgmestre Emir Kir.