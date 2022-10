Nawal Ben Hamou, Elke Van den Brandt et Barbara Trachte posent un geste symbolique: elles se coupent les cheveux en soutien aux femmes iraniennes

Depuis plusieurs jours, nombreuses sont les personnalités qui se filment face caméra en effectuant une action forte. Cheveux dans une main et paire de ciseaux dans l’autre, elles n’hésitent pas à se couper une mèche avec détermination. Si on a pu apercevoir Angèle, Marion Cotillard, Alexandra Lamy ou encore Charlotte Gainsbourg effectuer ce geste, les Bruxellois et Bruxelloises s’y mettent aussi. Aujourd’hui, c’est au tour de trois femmes politiques bruxelloises de suivre le mouvement.

Dans une vidéo publiée sur le compte Facebook de Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d’État bruxelloise à l’Égalité des Chances, on l’aperçoit aux côtés de Barbara Trachte (Ecolo), également secrétaire d’État, et Elke Van den Brandt (Groen), ministre notamment de la Mobilité. Sur la mélodie de « Bella Ciao », à tour de rôle, les trois femmes passent devant la caméra et font de même, se coupent une mèche de cheveux. Chaque coup de ciseaux est entrecoupé par le texte : « Au courage immense des femmes iraniennes dans leur combat pour la liberté. Et à toutes les personnes qui les soutiennent. »