De faux livreurs UPS suspectés d’un vol avec violences arrêtés par la zone de police de Bruxelles-Nord!

En juin dernier, de faux livreurs UPS avaient commis un vol avec violences, suivi de séquestration et usage d’armes à feu, dans la commune de Schaerbeek. Entre-temps, l’enquête, menée par la Brigade Judiciaire Centralisée de la zone de Police de Bruxelles-Nord, a permis d’identifier plusieurs auteurs et points de chute possibles. Ce mercredi, les policiers de la Zone de Police de Bruxelles Nord ont procédé à l’arrestation de 3 particuliers qui seraient reliés à ce vol avec violence datant du 20 juin 2022 en se faisant passer pour des livreurs UPS.

Grâce à l’enquête menée, 9 adresses, allant jusqu’à Eupen, ont pu être localisées et ont été perquisitionnées sur ordre du Juge d’Instruction. Lors des perquisitions, les policiers ont trouvé, entre autres, plus de 33.000€ en cash, 2 voitures de même qu’une arme à feu avec munitions, des stupéfiants et une quantité importante de bijoux.