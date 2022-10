Salon du bien-être animal à Binche ce week-end: communiquer avec votre chien, ça s’apprend!

Ce dimanche, au fil de leurs conférences-ateliers, Laetitia et Roland de Dog Academy et Cat Armony vous aideront à mieux décrypter quelques codes pour vous permettre de mieux communiquer avec votre animal de compagnie.

Laetitia et Roland seront accompagnés de Champi, leur chienne. - D.R.

Pour passer de la théorie à la pratique, ils seront accompagnés de Champi, leur chienne de 10 ans de genre Border collie. « Il ne faut pas parler ‘bébête’ à son chien », explique Roland. « Le chien comprend un mot, et il le complète en observant votre visage. Il comprend aussi vos émotions (le stress, la tristesse…), il interprète votre intonation. À partir de quelques mots, il vous comprend très bien ! Et si vous êtes triste, il sait vous consoler. »

Autre leçon : la morsure. « C’est une erreur de croire qu’un chien qui a mordu, mordra encore. Le chien prévient en général qu’il va mordre si l’humain, un enfant par exemple, dépasse les limites en n’adoptant pas le geste correct, que le chien peut mal interpréter. Trois quarts des morsures de chien sont déplorés en famille. Mordre, c’est dire : laisse-moi tranquille. Il faut retravailler avec le chien pour qu’il ne fasse pas la mauvaise association : je mords, donc on me laisse tranquille. Parce qu’il est mal compris, un chien qui a mordu le paie ensuite très cher… »

Le jeu est un autre moyen d’améliorer votre complicité avec votre animal. « Jouez à cache-cache avec lui, mais allez-y par paliers ! Choisissez d’abord un lieu qu’il connaît, et augmentez la difficulté avec le temps. Son flair fera le reste. »

L’éducation est primordiale ! « Par exemple, si le maître demande au chien de ne pas bouger, il doit donner un ordre ferme, et se tenir à ce mot. Pour bien apprendre, le maître doit faire preuve de patience, ne pas laisser le chien trop longtemps dans l’inconnu. Et s’il a bien obéi à l’ordre de ne pas bouger pendant que vous vous êtes éloigné, il faut le récompenser, par une friandise ou une caresse, » développe le passionné.

Ce dimanche, Roland et Laetitia (et Champi) parleront de la communication avec chien et chat à 11h30 ; Atelier enfant (comment approcher l’animal) à 15h ; Quatre capsules de 15 minutes : la laisse (agréable ou pas), l’apprentissage ; l’éducation-le dressage ; le chien relax, zen.