Hortense est de retour aux côtés de la police Sylle et Dendre pour lutter contre les escrocs du web

Début 2021, la police Sylle et Dendre (Brugelette, Chièvres, Enghien, Jurbise, Lens, Silly) avait créé le personnage d’Hortense Padup pour sensibiliser ses habitants, notamment les seniors, aux vols à la ruse. Des planches de BD avaient même été dessinées.

Lire aussi vols-la-ruse-cest-hortense-qui-va-aider-la-police-sylle-et-dendre

Hortense est de retour au sein de la zone de police. Accompagnée de sa famille, elle met cette fois-ci tout le monde en garde contre les escrocs du web. « Nous devons trop souvent constater les malversations d’escrocs qui se cachent derrière un écran, un téléphone ou tout autre support informatique, pour dérober à des interlocuteurs trop naïfs ou insuffisamment informés, des montants pouvant aller jusqu’à quelques milliers d’euros », communique la zone de police. « En 1 an, le nombre de p.-v. rédigés pour escroquerie a doublé dans le pays. » Les techniques utilisées deviennent de plus en plus sophistiquées.