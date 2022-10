Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Arrivé cet été à Saint-Symphorien sur la pointe des pieds, avec très peu de références dans le sac, Tyron Crame a vite gagné la confiance du staff et de ses nouveaux équipiers. Et jusqu’ici, il le leur rend bien, avec douze buts marqués en onze rencontres ! Après ses cinq « réalisations » lors des matches amicaux de préparation, il ne cesse de confirmer ses aptitudes à la finition depuis l’ouverture du championnat. Ainsi, il a inscrit deux « roses » contre Couvin (3-0) et a été le seul à alimenter le marquoir au Léopold (0-1).