Lors du salon de l’emploi «Job et vous» à Quaregnon, vous pourrez rencontrer les recruteurs de manière plus informelle

Les magasins Action, l’hôpital Ambroise Paré, l’hôpital EpiCURA, Quick, McDonald’s, Façozinc, Delhaize, des homes pour seniors… Ce sont des dizaines d’entreprises qui vont participer au prochain salon de l’emploi « Job et Vous » pour tenter de recruter la perle rare. Dans tous ces secteurs, cela devient de plus en plus difficile de trouver du personnel.

Si vous cherchez un emploi, cela peut donc être une bonne occasion de rencontrer tous ces recruteurs de manière beaucoup plus informelle Car cela se déroulera sous forme d’apéro dînatoire. Les candidats, eux, devront venir avec leur CV sous le bras pour se présenter et entrer en contact.