Il arrive à tout le monde d’être un jour distrait et d’oublier un sac ou tout autre objet dans les transports en commun. À la Stib, un service et une procédure sont mis en place pour aider les usagers à retrouver leurs biens. « On centralise ici, à Botanique, tous les objets trouvés sur le réseau en station ou dans les véhicules. Cela met trois à quatre jours avant d’arriver ici. C’est d’abord centralisé dans le dépôt avant de nous le faire parvenir dans des grands sacs », avance Victoria Haeck, responsable du service des objets trouvés. Tous les objets trouvés sont envoyés au service compétent sauf les produits alimentaires qui sont directement jetés.