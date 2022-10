Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À Mons, et pas seulement, on connaît le Dr David Bouillon pour ses prises de position concernant les actions menées contre la propagation du Covid. Des déclarations qui lui ont attiré les foudres de certains de ses confrères. Peu importe, le médecin généraliste poursuit son combat et monte d’un cran cette fois dans ses actions.